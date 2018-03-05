جهاز النهر الصناعي ينظم ورشة عمل بمناسبة اليوم العربي للمياه

بمناسبة اليوم العربي للمياه والذي يصادف الثالث من مارس نظم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وعلى مدى يومي السبت والاحد بفندق تبستي ببنغازي ورشة عمل تحت عنوان “معا من اجل المحافظة على المياه”.

وانتظمت فعاليات الورشة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية والمهتمين حيث القت النائبة بالبرلمان عايشة الطبقل كلمة بالمناسبة شددت فيها على اهمية المحافظة على مصادر المياه من العبث والهدر.

وألقى نائب رئيس الوزارة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري كلمة اشار فيها الى ثقافة المحافظة على المياه، أما كلمة اللجنة الإدارية بجهاز النهر التي ألقاها عضو اللجنة الإدارية المهندس عبدالله بن إدريس فقد عرف فيها بمشروع النهر ومسيرته طيلة خمسة وعشرين عاما وعن تكلفة المشروع والميزة التنافسية.

وفي برنامج الورشة العلمي قدمت اوراق منها ورقة الدكتور عبدالسلام الجحاوي وورقة الاحواض الجوفية لمصادر الإمداد المائي الدراسات والواقعية لمدير المركز الفني الإدارة المكامن الجوفية للمهندس فوزي الشريف وورقة عن جودة المياه وأسباب المعالجة للدكتور ناصر الساحلي وورقة عن المقاييس العالمية لجودة المياه للمهندس عوض الشيخي وورقة عن النهر الصناعي وتأثير على البيئة للمهندس وليد الهلالي.

والهدف من الورشة التقاء كافة الكفاءات والتعريف بمصادر المياه والمخاطر التي تتعرض لها خطوط المياه.

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