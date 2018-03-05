السويحلي يلتقي أعيان منطقة سهل الجفارة

إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ” عبدالرحمن السويحلي ” الإثنين 5 مارس بأعيان منطقة سهل الجفارة بحضور عضو المجلس عن المنطقة ” الصادق كشير ” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء التحديات والمصاعب التي تواجه أهالي منطقة سهل الجفارة وسُبل معالجتها.

حيث طالب أعيان سهل الجفارة رئيس المجلس الأعلى للدولة بالضغط تجاه تضمين القرار 273 بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة في ميزانية 2018، وتوفير الدعم اللازم لمديرية أمن الجفارة للقيام بمهامها.

كما طالب أعيان الجفارة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمستشفى الزهراء العام الذي يعاني من نقص في المعدات الطبية.

ودعا أعيان منطقة سهل الجفارة المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل وفد لزيارة المنطقة والإطلاع على أحوال المواطنين هناك ورفع معنوياتهم.

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