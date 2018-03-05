اخبار ليبيا الان

السويحلي يلتقي أعيان منطقة سهل الجفارة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة فساطو
وكالة فساطو
مصدر الخبر / وكالة فساطو

إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ” عبدالرحمن السويحلي ” الإثنين 5 مارس بأعيان منطقة سهل الجفارة بحضور عضو المجلس عن المنطقة ” الصادق كشير ” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء التحديات والمصاعب التي تواجه أهالي منطقة سهل الجفارة وسُبل معالجتها.

حيث طالب أعيان سهل الجفارة رئيس المجلس الأعلى للدولة بالضغط تجاه تضمين القرار 273 بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بالمنطقة في ميزانية 2018، وتوفير الدعم اللازم لمديرية أمن الجفارة للقيام بمهامها.

كما طالب أعيان الجفارة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمستشفى الزهراء العام الذي يعاني من نقص في المعدات الطبية.

ودعا أعيان منطقة سهل الجفارة المجلس الأعلى للدولة إلى تشكيل وفد لزيارة المنطقة والإطلاع على أحوال المواطنين هناك ورفع معنوياتهم.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة فساطو الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة فساطو

وكالة فساطو

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك