سفينة قبرصية تنقذ 72 مهاجرا على متن قاربين وغرق 90

أنقذت سفينة تجارية قبرصية 72 مهاجرا كانوا على متن قاربين في وسط البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا.

وقالت وكالة رويترز، إن السفينة “أكويريوس”، التي تديرها منظمة “إس.أو.إس ميديتريني” بالاشتراك مع منظمة أطباء بلا حدود، أنقذت 72 شخصا كانوا على متن قاربين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن السفينة أنقذت أمس الأحد، 30 شخصا من على متن قارب خشبي كان على وشك الغرق و42 آخرين كانوا قد هربوا من قارب مطاطي اعترضه خفر سواحل ليبيا.

وأضافت المنظمة أن من جرى إنقاذهم جاءوا من 12 دولة معظمها في غرب أفريقيا وأن من بينهم ثلاثة نساء و14 قاصرا بدون ذويهم.

ووفقا لشهود من الناجين يُعتقد أن 21 آخرين كانوا على متن القارب الخشبي غرقوا وأعاد حرس السواحل الليبي نحو 90 شخصا إلى ليبيا ممن كانوا في القارب المطاطي الذي اعترضه حرس السواحل.

