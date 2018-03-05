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لفتة من الصحة العالمية لسبها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV | رصد اخباري

أعلنت البعثة الأممية، الاثنين، عن تقديم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عيادة متنقلة إلى مدينة سبها.

وقالت البعثة في بيان، إن تقديم العيادة المتنقلة يأتي لتلبية الحاجة الصحية الملحة لآلاف من السكان في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

وأشارت إلى أن هذه العيادة ستساهم في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان المقيمين في المناطق التي تعاني من محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة المناطق النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية المتوفرة.

وولفتت إلى أنه تم توفير العيادة من خلال الدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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