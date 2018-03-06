لصوص يستولون على 5 ملايين دولار من طائرة ألمانية في البرازيل

استولى لصوص على 5 ملايين دولار نقدا كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا، على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الإثنين.

ولم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد، ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى مساء الإثنين.

وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك اب "الصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة أمن المهبط"، بحسب ما أوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.

وكانت الطائرة الألمانية وصلت من مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا.

وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الأموال برينكس.

وأوضحت الصحيفة، أن السرقة نفذها 5 رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق.

وأوضح المطار في بيان أن أحدا لم يصب في العملية.

وشهدت عمليات السطو تصاعدا في البرازيل وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التي تزود ريو دي جانييرو.

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