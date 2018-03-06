ماذا قدمت منظمة الصحة العالمية لمدينة سبها؟‎

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا عيادة متنقلة إلى مدينة سبها لتلبية الحاجة الصحية الملحة لآلاف من السكان في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

وأكد الدكتور أحمد سعد العليقي المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا أن هذه العيادة سوف تساهم في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان المقيمين في المناطق التي تعاني من محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وخاصة المناطق النائية والمناطق البعيدة عن الخدمات الصحية المتوفرة.

وأضاف خلال تصريح لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” أنه تم توفير العيادة من خلال الدعم المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية، وتعد هذه العيادة الأولى من نوعها التي تم تقديمها إلى ليبيا لتسريع جهود الاستجابة الصحية.

ومن جانبه ​قال الدكتور جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “نحن سعداء جدا لوصول هذه العيادة المتنقلة الجديدة التي ستوفر خدمات صحية على مدار الساعة للسكان المحتاجين لمثل هذه الرعاية الصحية في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية