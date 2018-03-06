قيادات طبية ترفض قرار رجوع وزير الصحة بالمؤقتة

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة في ديوان مجلس وزراء الحكومة في منطقة قرنادة 51 عنصرا من العناصر الطبية التي تشغل صفات قيادية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتقديمهم العديد من المطالبات التي من شأنها تحسين وضع القطاع الصحي في البلاد.

ومكن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني هؤلاء العناصر الطبية والطبية المساعدة من مقابلته بعد مظاهرة أقاموها أمام ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وقدم المتظاهرون لرئيس مجلس الوزراء مذكرة موقعة من قبل 51 مديرا لمستشفى ومركزا صحيا يطالبونه فيها باستمرار عمل وكيل عام وزارة الصحة بتسيير شؤون الوزارة نتيجة لتحسن القطاع الصحي في ليبيا فترة عمله على مدى الشهرين الماضيين.

يشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قد أصدر في 01 مارس الجاري قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إتمام إجراء التسليم والاستلام بين وزير الصحة ووكيل عام وزارة الصحة.

هذا وتضمن القرار رقم (20) لسنة 2018 في مادته الأولى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس، وبعضوية كل من : أحمد فرج عمر عن الإدارة القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، وزياد عبد السلام المهدوي عن وزارة الداخلية، وصالح عبد القادر بونوارة مدير الخدمات الصحية البيضاء، ورواد ميكائيل الحجازي عن الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء .

وفي المادة الثانية من القرار : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، إتمام إجراء التسليم والاستلام بين الدكتور رضا منشاوي عياد العوكلي وزير الصحة، والدكتور سعد عقوب عبد الرازق وكيل عام وزارة الصحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء، دائرة القضاء الإداري تحت رقم 141 لسنة 2017، المحال من قبل فرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج العمل خلال أجل لا يتعدى أسبوع واحد من تاريخ استلام هذا القرار.

لكن اللجنة وصلت إلى ديوان وزارة الصحة أمس الإثنين لتجد كافة المكاتب والإدارات مقفلة بحسب أحد أعضاء اللجنةـ ليتبين عقب ذلك مشاركة عدد من العاملين في الديوان بالمظاهرة التي جرت أمام ديوان مجلس الوزراء ومن ثم انتقلت إلى أمام ديوان هيئة الرقابة الإدارية.

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