استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة والخسائر 30 مليون دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الانتاج بحقل الشرارة بعد توقف دام أكثر من 24 ساعة وتسبب بفاقد انتاج قرابة نصف مليون برميل وبخسائر تقدر بثلاثين مليون دولار امريكي.

وكان الحقل قد توقف ظهر أمس الاول الأحد الموافق 4 مارس 2018 بسبب اقفال غير قانوني لأحد الصمامات خط الشرارة الزاوية من قبل شخص يدعى حسن محمد جويلي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمقاضاة المتسبب بهذا الإغلاق لأن هذا العمل الإجرامي قد يكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد على المدى القصير والطويل.

وكان منفذ الإغلاق قد خاطب الإعلام العالمي ووكالة انباء رويترز ليعلن عن مسؤوليته عن ذلك وليدعي بأن حقل الشرارة والخط يسببان تلوث في أرضه.

وقالت المؤسسة إن الشخص المذكور كان قد اعتدى على الصمامات العام الماضي مدعيا بوجود ركام وقمامة منزلية قرب الأرض التي يمر عبرها الأنبوب وطالب بالتعاقد معه لتنظيف الأرض كوسيلة للابتزاز.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تواصلت مع كل القيادات الاجتماعية والمجلس البلدي وسرية المطار بمدينة الزنتان، الذين كانوا في الموعد وقاموا بشجب وإدانة هذا العمل الطائش.

ومن جهته أكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن القانون سيلاحق الأيدي الاجرامية وأن العدالة ستطالهم قريبا.

وأكد صنع الله أن سياسة الإغلاق والابتزاز قد ولى زمنها وأن المؤسسة الوطنية للنفط ستظل الحارس الأمين على الثروة النفطية ولن تساوم على ذلك.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على شجاعة العاملين بالشركة وإصرارهم على مسابقة الزمن من أجل عودة الإنتاج.

وأعرب صنع الله عن شكره لسرية مطار الزنتان على ما قدمته من دعم وحماية وتوفير الحماية اثناء اعمال الصيانة التي تمت على الصمام.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ملتزمة دائما ببذل كل ما في وسعها لمساعدة المجتمعات المحلية في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجهها، ورفضها التفاوض مع كل من يهدد بالعبث بقوت ومستقبل الليبيين.

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