ترشيح خورجي سانشيز رئيسا جديدا لإقليم كتالونيا الإسباني

ذكرت وسائل إعلام محلية مساء الإثنين، أن الزعيم الانفصالي السابق، خورجي سانشيز، المحبوس حاليا، تم ترشيحه رئيسا جديدا لإقليم كتالونيا في إسبانيا.

ورشح رئيس برلمان كتالونيا روجر تورنت، سانشيز، وهو الزعيم السابق لحزب التجمع الوطني الكتالوني، المسجون منذ أكثر من أربعة أشهر، لذلك المنصب في خطوة من المحتمل أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة الإسبانية المضطربة.

وأعلن الرئيس السابق للإقليم، كارلس بوجديمون، الذي يقيم حاليا في بروكسل أنه لن يترشح لهذا المنصب وأنه سيدعم ترشيح سانشيز.

وذكرت تقارير إخبارية، أن الحكومة المركزية في البلاد ترفض ترشيح سانشيز.

ولم يتم تحديد موعد لنقاش برلماني حول الترشيح الجديد.

يذكر أنه بعد الاستفتاء الذي جرى في أكتوبر من العام الماضي، والذي اعتبرته السلطات الإسبانية غير قانوني، فقد بوجديمون منصبه كرئيس لإقليم كتالونيا.

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