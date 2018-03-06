الصين تدافع عن زيادة ميزانية الإنفاق العسكري

دافعت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الثلاثاء عن زيادة في ميزانية الإنفاق العسكري قدرها 8.1 % لهذا العام وقالت إنها متناسبة ومنخفضة وإن بكين ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة.

وكشفت الصين يوم الإثنين عن أكبر زيادة في الإنفاق العسكري خلال ثلاث سنوات مما يعزز برنامجها الطموح للتحديث العسكري ويثير قلق جيرانها خاصة اليابان وتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

ويحظى حجم الإنفاق العسكري الصيني بمراقبة وثيقة في أنحاء العالم بحثا عن أي مؤشرات على نوايا الصين الإستراتيجية وسط برنامج تحديث كبير يشمل تطوير مقاتلات شبح وحاملات طائرات وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.

وتصر الصين على أن إنفاقها العسكري لا يمثل تهديدا لأحد وإنها لا تحتاج إلا لتحديث عتادها القديم والدفاع عن مصالحها المشروعة في الوقت الذي تؤكد فيه على موقفها الصارم بشأن نزاعات في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبشأن تايوان التي تقول الصين إنها إقليم منشق.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية في افتتاحيتها إن زيادة الإنفاق العسكري أثارت "اتهامات جائرة من المشككين المعتادين".

وقالت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية "ميزانية الدفاع الصينية ليست الأكبر في حجمها -إنها تمثل ربع ميزانية الإنفاق العسكري للولايات المتحدة- ولا تتضمن أسرع معدل في الزيادة".

وأضافت الصحيفة أن الصين تحاول فحسب الدفاع عن نفسها في بحري الصين الشرقي والصين الجنوبي.

وقالت "شهدت البلاد انتهاكا متزايدا لمصالحها البحرية خلال السنوات الأخيرة ولذا فإن السعي لتقوية جيشها أمر طبيعي للحفاظ على مصالحها ومواجهة أي تهديد محتمل من السلوك العدائي للآخرين المنزعجين من تنامي قوتها".

وتعتبر الصين الولايات المتحدة أكبر تهديد أمني محتمل لها.. وأثار وصف الولايات المتحدة للصين على أنها منافس إستراتيجي قلق بكين بشأن ما تسميه أمريكا حرية دوريات الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أكبر ميزانية عسكرية للولايات المتحدة منذ عام 2011 والتركيز على تعزيز الدفاعات النووية للبلاد في مواجهة القوة المتنامية للصين وروسيا.



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