ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في مواجهات سبها جنوب ليبيا

قال مسؤول مكتب الإعلام في مركز سبها الطبي أسامة الوافي لموقع ليبيا الخبر اليوم الثلاثاء إن حصيلة ضحايا المواجهات في سبها ارتفعت إلى ثلاثة قتلى وعشرين جريحا – على الأقل – بينهم عسكريون سقطوا أثناء المواجهات المسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في أحياء مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وأضاف الوافي أن من بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وإن من بين الجرحى طفلين آخرين، مؤكدا أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، مشيرا إلى أن بعض الجرحى لم يصلوا إلى المستشفى.

وأوضح الوافي أن المركز الطبي يعاني من نقص الإمكانيات والأدوية والمعدات الطبية لاسيما مع تزايد أعداد المصابين الذين يصلون لتلقي العلاج في المستشفى.

وأكد شهود عيان من سكان مدينة سبها اندلاع مواجهات عنيفة في أكثر من منطقة في مدينة سبها، حيث تسمع أصداء المواجهات التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة في أرجاء المدينة.

وبحسب روايات الشهود لموقع ليبيا الخبر تستمر المواجهات منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في حيي حجارة وطيوري ومطار سبها والمدخل الجنوبي وعمارات الشركة الهندية ومقرها.

وقال مصدر محلي مطلع لموقع ليبيا الخبر إن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بين مسلحي قبيلتي التبو وأولاد سليمان مطلع الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين القبيلتين حول اللواء السادس مشاة، الذي يعتبره مسلحو أولاد سليمان أحد الأذرع العسكرية للدولة، بينما يقول مسلحو التبو إن اللواء السادس مجموعة مسلحة قبلية تأتمر بأمر قبيلة أولاد سليمان، وذلك عقب اتهام بعض الأفراد المنضمين للواء السادس بالمسؤولية عن مقتل عدد من أفراد قبيلة التبو خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح المصدر أن قوات اللواء السادس متمركزة في قلعة سبها التي تقع على منطقة مرتفعة، مشيرا إلى أن مسلحي التبو موجودون في المنطقة المجاورة للقلعة، وهو ما يمنح مقاتلي اللواء السادس قدرة على حماية موقعهم الأساسي، ويمنعهم من الخروج من تمركزاتهم بسبب انتشار مسلحي التبو في المنطقة المحيطة بالقلعة.

واعتبر المصدر أن طرفي النزاع لن يستطيعا حسم المعركة لصالح أي منهما، مبينا أن بعض قيادات القبيلتين ستلجأ للمصالحة بعد حين حسب توقعاته.

وتأتي اشتباكات اليوم عقب يومين فقط من وصول آمر غرفة العمليات الجوية التابع لعملية الكرامة محمد المنفور إلى قاعدة براك الشاطئ برفقة تجهيزات عسكرية لمساندة القوات التابعة لعملية الكرامة.

وقال محمد المنفور عقب وصوله إلى القاعدة إن غرفة العمليات الجوية وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ العسكرية في جنوب غرب ليبيا بعد صدور تعليمات من قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك لتأمين الجنوب الليبي.

وأكد المنفور في تصريح مسجل نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للكرامة أن قوات الكرامة لن تسمح لأي من المجموعات المسلحة والمليشيات بالعبث في الجنوب مشيرا إلى أن الجنوب في حماية عملية الكرامة التي قال إنها تقف على مسافة واحدة من جميع القبائل ولن تسمح لأي من القبائل باستهداف وقتل بعضها البعض، كما أنها لن تسمح للمجموعات المسلحة بالاقتراب من حدود ليبيا والدخول إلى إقليم فزان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في الأول من الشهر الجاري عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في سبها عقب المواجهات الأخيرة وطالبت البعثة بوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق السكنية، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجراح، بحسب البعثة.

وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية بوقف إطلاق النار في سبها، ودعا أهالي المنطقة إلى مساندة وحدات الجيش الليبي.

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