رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس 9 مهاجرين غير شرعيين إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية .

و كشف رئيس مكتب الإعلام بالجهاز الملازم أول “حسني أبو عيانة” بأنه تم ترحيل خمس مهاجرين مصريين و مغربي واحد و ثلاثة صوماليين إلى بلدانهم من مركز إيواء طريق السكة عبر مطار معيتيقه الدولي .

و في سياق متصل ، قام الجهاز بنقل 330 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من مركز إيواء زوارة، إلى مركز إيواء جنزور.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت بأنها تمكنت من مساعدة ما يقرب من 15 ألف مهاجر على العودة من ليبيا إلى بلدانهم ، وذلك من خلال برنامج العودة الإنسانية والطوعية، فيما اجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قامت أكثر من 1300 لاجئ من ليبيا.

The post جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل 9 مهاجرين أفارقة إلى بلدانهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية