النائب الأول لرئيس البرلمان يناقش مع عميد بلدية طبرق ومدير مطارها أهم العراقيل

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزى النويري ظهر اليوم، بعميد بلدية طبرق الناجي مازق، ومدير مطار طبرق حسن اهليل، ومساعد مدير مطار طبرق عبد المولى بو كايش.

وقال عميد بلدية طبرق، إن اللقاء تم بناء على دعوة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لمناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تعاني منها مدينة طبرق، ومن أهمها، العراقيل والمختنقات التي تواجه مطار طبرق الدولي، حيث تم خلال اللقاء تسليم تقرير مفصل عن المختنقات والعراقيل التي تواجه المطار، مضيفا أنه تمت أيضا مناقشة مشكلة محطة تحلية مياه البحر، وهي من المشاكل الأساسية التي تعاني منها المدينة.

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