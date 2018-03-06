السراج يأمر بدعم اللواء السادس لتأمين المنطقة الجنوبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” اليوم الثلاثاء مع الآمر السابق للواء السادس العميد احميد العطايبي ومعاونه.

وبحث الاجتماع تطورات الوضع الأمني في الجنوب حيث يتمركز اللواء السادس.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي إن السراج أصدر تعليماته باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم اللواء السادس لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر قرارا يقضي بإعفاء العميد العطايبي وكلف العميد خليفة عبدالحفيظ خليفة آمرا للواء.

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