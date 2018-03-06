الوطنية لحقوق الإنسان: استهداف المدنيين في سبها جريمة حرب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل أولاد سليمان وقبائل التبو بمدينة سبها في جنوب ليبيا صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية أن الاشتباكات قتلى وجرحى “جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما أدت ….إلى نزوح عدد مائة وعشرين عائلة من عدة أحياء ومناطق وسط المدينة وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية حسبما أفادت مصادر طبية وأمنية بالمدينة”.

وعبرت اللجنة عن قلقها “البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمدينة سبها نظرا لاستمرار وتصاعد أعمال العنف القبلي بالمدينة، وكذلك تردي الأوضاع الطبية بمركز سبها الطبي ونقص المعدات والتجهيزات الطبية الطارئة بالمركز” .

وطالبت “جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بـالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف، وفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الهلال الأحمر الليبي من إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والاشتباك المسلح من الخروج وتأمين خروجهم من مناطق الاشتباكات المُسلحة، وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر” .

ودعت اللجنة “مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لفتح تحقيق شامل حيال مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن عشرة أيام” .

وحملت “اللجنة …طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية والاجتماعية تجاه أمن وسلامة وحياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة” وكذلك المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين معتبرة الأمر “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني” .

وحثت اللجنة “حكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء واعيان الجنوب الليبي على التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتهدئة ورأب الصدع بين أطراف النزاع، والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني وحماية الأمن والسلم الاجتماعي وصون النسيج الاجتماعي للجنوب الليبي “.

جددت اللجنة “تذكيرها لأطراف النزاع بمدينة سبها بأن استهداف المدنيين والأحياء والمرافق المدنية والطبية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني” .

وطالبت اللجنة “مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدن ومناطق عديدة من ليبيا، وكذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وما تمثله أعمال العنف والاشتباكات المسلحة من انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة، وما أظهرته هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من استهتار بسيادة القانون والعدالة، واستهانة بأرواح المدنيين الأبرياء” معتبرة “هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني”.

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “لجنة العقوبات الدولية على تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد”.

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