أمريكا: كوريا الشمالية قتلت كيم جونج نام بغاز الأعصاب في إكس

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب "في إكس"، في اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في مطار كوالالمبور العام الماضي.

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