الخطوط الإفريقية الليبية تنفي تعرض مديرها للتهديد

نفى الناطق الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية “عمران عمر الزبادي” الأخبار المتداولة بشأن تعرض مديرها “عبدالواحد العالم” للتهديد بقوة السلاح من قبل الجماعات المسلحة لتوقيع عقد مع أحدى شركات التأمين الليبية.

واستنكر”الزيادي” هذه الإدعاءات الباطلة قائلا “أن الشركة الشركة متعاقدة مع أحدي شركات التأمين منذ عامين سابقين فقا للعقد المبرم ،مطالبا وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة و المصداقية قبل نشر الاخبار .

