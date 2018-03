المتوسط :

وقع رئيس جامعة بنغازي د. مرعي المغربي مع وزير هيئة الشباب و الرياضة طلال بو خطوة مذكرة اتفاق لتأسيس اول ملعب رقبي في تاريخ اللعبة في ليبيا في المدينة.

ويأتي هذا الاتفاق الذي تم بجهود جبارة لإدارة النشاط الطلابي بالجامعة خلال السنوات المقبلة من أجل تأسيس نشاط كامل للعبة الرقبي التي تستهدف أكثر من 10,000 طالب داخل الجامعة،كما سيغطي رقبي 2018 تكلفة جميع النشاطات علي مدار مدة العقد

وحضر توقيع الاتفاق ، رئيس اللجنة الفنية للعبة الرقبي ورئيس رقبي 2018 ووكيل الجامعة للشؤون الطلابية “يحي لملوم ” ومدير الادراة الفنية والمشروعات “سليم الفارسي” ومدير إدارة النشاط الطلابي “الصادق السوسي” ومدير مكتب النشاط الرياضي التابع لإدارة النشاط “فرج ميلود البربناوي” وعميد كلية الطب البشري “عقيلة البدري” ولفيف من خبراء ومستشاري العامة للشباب والرياضة العامة للشباب والرياضة.

The post الاتفاق على إنشاء اول ملعب رقبي بتاريخ ليبيا في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية