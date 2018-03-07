طاقم طبي يجري عملية نادرة ودقيقة بطبرق

أجرى طاقم غرفة العمليات الجراحية بمركز طبرق الطبي عملية نادرة ودقيقة لطفل يبلغ من العمر ” 6 سنوات ” يعاني من ” سل في القولون.

وأكد الطبيب محمد الجالي أحد أطباء قسم الجراحة بمركز طبرق الطبي أن العملية كانت عبارة عن عمل فتحة خارجية للبراز بجوار البطن، وأخذ عينات لتحديد مستوى الكسل بالقولون، وإعادة ربط القولون بفتحة الشرج.

وأضاف الجالي في تصريح لـــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” أن العملية سوف تشرع من جديد خلال فترة شهرين لغلق الفتحة الخارجية للبراز وذلك كمرحلة أخيرة من مراحل هذه العملية.

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات تجرى بدول الجوار لليبيا بمبالغ مالية هائلة تصل إلى “50” ألف دينار، مؤكداً على إجرائها بمركز طبرق الطبي مجاناً دون أي مقابل بسواعد ليبية وأجنبية، منوهاً أن الحالة المرضية تم تشخيصها أيضاً عن طريق أحد أطباء مركز طبرق الطبي.

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