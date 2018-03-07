ماذا في اجتماع النويري مع مازق وأهليل وبوكايش؟

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ظهر يوم أمس بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق بعميد بلدية طبرق الناجي مازق ومدير مطار طبرق حسن اهليل ومساعد مدير مطار طبرق المهندس عبد المولى بو كايش.

وأوضح عميد بلدية طبرق الناجي مازق عقب اللقاء بقوله: تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيناها من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حضرنا لمقر المجلس والتقينا به، لمناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تعاني منها مدينة طبرق ومن أهمها، العراقيل والمختنقات التي تواجه مطار طبرق الدولي، حيث سلم مدير مطار طبرق حسن اهليل ومساعد مدير مطار طبرق المهندس عبد المولى بو كايش تقريراً مفصلاً للنائب الأول حول كل تلك المختنقات والعراقيل التي تواجه المطار.

كما ناشد مازق كل الجهات المسؤولة، بالوقفة الجادة لتطوير وصيانة وتفعيل دور المطار ليؤدي خدماته بالشكل الصحيح، مشيراً إلى خطورة المشاكل التي يعاني منها مطار طبرق والمتمثلة في انهيار البلاطات بالمهبط الخاص بالطائرات.

وأضاف مازق: تمت مناقشة مشكلة محطة تحلية مياه البحر وهي من المشاكل الاساسية التي تعاني منها المدينة، حيث تحتاج المدينة إلى أكثر من 130 ألف متر مكعب من المياه في اليوم والمحطة الحالية لا تنتج إلا 36 ألف متر مكعب من المياه.

وفي الختام طالب عميد بلدية طبرق من النائب الأول، مخاطبة كل الجهات والمسؤولين بالالتفات إلى إيجاد حلول جادة لتلك المختنقات، التي تعاني منها مدينة طبرق والاسراع في صيانة وترميم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بمدينة طبرق.

هذا وتعاني مدينة طبرق شرق البلاد الحاضنة لمقر مجلس النواب نقصاً في مياه الشرب وذلك لتهالك محطتها الإنتاجية للمياه، وتعاني تهالكاً في البنية التحتية الكاملة للمدينة، وعراقيل كثيرة تواجه عمل قطاعات ومؤسسات المدينة منها مطار طبرق الدولي.

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