مسؤول ياباني يطالب كوريا الشمالية بإظهار تعهدها بنزع السلاح النووي

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن من "المهم للغاية" أن تظهر كوريا الشمالية التزامها وخطواتها الملموسة نحو التخلي عن تطوير صواريخها النووية وذلك بطريقة كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وقال يوشيهيدا سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن من الضروري الرد على عرض كوريا الشمالية إجراء حوار استنادا إلى دروس محادثات الماضي التي لم تؤد إلى نزع السلاح النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية تبدو "صادقة" في استعدادها لوقف التجارب النووية إذا عقدت محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عن تشككهم بشأن أي مناقشات.

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