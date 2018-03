الوافي يوضح سبب غياب العاملين بمركز سبها الطبي

خاص – المتوسط

أرجع المتحدث باسم مركز سبها الطبي، أسامة الوافي، سبب غياب العاملين بمركز سبها الطبي إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن مركز سبها يقع على بعد نصف كيلو متر من مكان الاشتباكات

وأكد الوافي، عدم إقفال المركز أبوابه أمام جميع الحالات الليبية وغير الليبية، موضحا عدم قدرة المركز على تقديم الخدمة الطبية أمام مرضاه، بسبب قرب المركز من منطقة الاشتباكات وتخوف المواطنين، وخلو بعض الأقسام من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بشكل كبير، بعد استهداف المركز بعدة طلقات نارية.

وأعلن الوافي، عن الاتفاق على إرسال عشر سيارات إغاثة طبية إلى مركز سبها الطبي خلال الأيام القادمة

وأفاد الوافي، أن لجنة القوافل الطبية بوازرة الصحة قامت بأرسال 13 طبيب بالتنسيق مع لجنة الازمة للقطاع الصحي بالمنطقة الجنوبية (تتكون من مدير مركز سبها الطبي رئيسا وادارات المستشفيات بالمنطقة الجنوبية أعضاء).

وأعرب عن شكره، للمساعدات التي قدمتها العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، إلى جانب العناصر التابعة للقوافل الطبية، والتي عملت على تقديم يد العون لسكان الجنوب وسبها في الخدمات الطبية.

وقال الوافي، إن إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة قامت بتسليم عدد سيارتين اسعاف، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية قدمت عيادة متنقلة للمركز.

ويشار إلى أن عضو اللجنة المكلفة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق لزيارة مركز سبها الطبي، أيمن الصيد، تفقد مركز سبها الطبي والعيادة المجمعة القرضة وعدد من المصحات الخاصة؛ من أجل تقييم مستوى تقديم الخدمات ومدى جاهزيته لاستقبال الحالات وإجراء العمليات.

وتأتي الزيارة لتقييم مدى استعداد المصحات الخاصة لاستقبال الحالات التي يتم تحويلها من مركز سبها الطبي.

