ثلاثة جرحى جراء انفجار لغم أرضي في محور الحيلة

خاص – المتوسط

أعلن المنسق الإعلامي باسم غرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” المتوسط” عن انفجار لغم كانت قد زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الحيلة جنوبي درنة، ما أسفر عن جرح ثلاثة من ابطال كتيبة “106”

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية والقوات المسلحة التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

