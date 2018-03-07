المصرف الليبي الخارجي يرفض تقريرا أمميا يتهمه بدعم الإرهاب

أعلن المصرف الليبي الخارجي ،الأربعاء ،أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة و كذلك فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا المنشأ عملا بالقرار رقم (1973/2011) ،مطالبا برد مفصل يفند معلومات أوردها تقرير لخبراء ،يحمل اتهامات طالت المصرف على خلفية إصداره لمجموعة من الاعتمادات المستندية غير القانونية حسبما جاء في التقرير لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة .

و قال المصرف الليبي الخارجي في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنه يصنف من ضمن المؤسسات الدولية ، و يمثل في أعماله لمتطلبات الحكومة ،من خلال لجانه التابعة لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و يولي أهمية بالغة بمجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ،من خلال وحدة المعلومات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) ،مؤكدا أنه ملتزم بالمتطلبات الدولية و الامتثال لما ترفضه .

كما أعلن المصرف استعداده و ترحيبه بأي زيارة من الجهات الرقابية و فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا ، للمصرف الليبي الخارجي ،لتزويدها بأي بيانات أو توضيحات يطلبونها في سبيل تمكينهم من القيام بمهامهم ،و ذلك بعد التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

و أكد مصرف ليبيا الخارجي أن إدارته لن تتخلى عن حقوقها القانونية المقررة لرد اعتبارها في الداخل و الخارج.

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