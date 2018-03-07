القبض على عصابة سرقة معدات محطة الكهرباء بوفاخرة

بنغازي 07 مارس 2018(وال)- ألقت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى القبض على عصابة متخصصة في سرقة معدات ومولدات وكوابل بمحطة كهرباء بوفاخرة.

وذكر مدير إدارة حماية الطاقة بنغازي، الرائد أيمن هويدي، عبر الصفحة الرسمية للشركة العامة الكهرباء أنه تم القبض على تشكيل عصابي يتكون من 17 شخصا اثنين منهم يحملان السلاح يقومون بسرقة معدات وكوابل محطات الكهرباء تقدر قيمتها بـــ 16 مليون دينار.

وأضاف هويدي أنه تم إبلاغ الغرفة الأمنية المشتركة وانطلقت الدوريات إلى منطقة بوفاخرة غرب بنغازي حتى تقبض على التشكيل الإجرامي.

وأشار إلى أنه فور وصول الدوريات الأمنية إلى الموقع حدث اشتباك مع العصابة أثناء محاولتهم الفرار، في حين تمكنت الغرفة الأمنية المشتركة من إلقاء القبض على أفراد العصابة بالكامل ومصادرة المعدات التي قاموا بسرقتها من محطة بوفاخرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.(وال- بنغازي) ع م / س ع

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