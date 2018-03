قليوان يؤكد تواصل جهود المصالحة بين أهالى مصراتة و تاورغاء

المتوسط :

أفاد رئيس مجلس الحكماء والشورى لمدينة تاورغاء “العايش قليوان” بتواصل جهود المصالحة بين أهالي وحكماء مدينة مصراتة وتاورغاء على مختلف الأصعدة.

وقال “قليوان” بأنه تم تشكيل بتشكيل لجنة للتواصل حول قضية أهالي تاورغاء، وتمكينهم من العودة إلى مدينتهم دون وجود أي تواصل معها حتى الآن، بما فيها جهود اللجنة المشاركة من مدينة ترهونة..

ودعا قليوان الأهالي و الحكماء في مدينة مصراتة والنشطاء، إلى الوقوف مع لجان الصلح المشكلة بالمدينة، والمتواصلة معهم ومع لجان الائتلاف السياسي لمدينة مصراتة، للوصول إلى نتائج مرضية للجميع، بحسب وصفه.

