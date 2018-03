استئناف العمل بحقل الفيل النفطي …و القبض على المتسبب في إغلاقه

المتوسط :

قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا، إنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح حقل الفيل النفطي الذي يضخ 70 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس

وأكد المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية، في بيان على فيسبوك، أنه “تم الاتفاق على فتح حقل الفيل، وعودة الموظفين تدريجيًا لاستئناف العمل في الحقل، تمهيدًا لإعلان رفع القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط عقب انسحاب القوة التي تؤمّن الحقل”.

و في سياق متصل، القت قوة الردع الخاصة القبض على المسؤول على اغلاق حقل الفيل النفطي ، منذ اواخر الشهر الماضي .

و أضافت القوات بأن المتهم “أبوبكر سوقي” بعد التحقيق معه ، اعترف بقيامه التعاون مع المجموعة المسلحة التي تسيطر على الحقل

