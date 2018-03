سيالة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في القاهرة

المتوسط:

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور محمد قرقاش على هامش أعمال الدورة 149 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الإماراتي لدعم استقرار ليبيا.

يذكر إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة التقى نظيره الفلسطيني وأكد خلال الاجتماع معه دعم ليبيا للقضية الفلسطينية .

