بعض المدن تستلم منظومة تخص الباحثين عن العمل

استلمت مكاتب العمل بمدن “بئر لاشهب، امساعد، الجغبوب” الكشوفات المعتمدة والمنظومة المعدة من قبل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة بشحات.

وأكد المهندس وائل فرج بكار مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ورئيس اللجنة المركزية المشكلة بقرار من رئاسة الوزراء بالمؤقتة أن مكاتب العمل لمدن “بئر لاشهب، امساعد، الجغبوب” قامت باستلامها من مركز المعلومات بوزارة العمل، مشيراً في تصريح خاص لــــ “بوابة أفريقيا الإخبارية ” إلى أنه تم تصميم هذه المنظومة من قبل مركز المعلومات، وذلك لجمع بيانات المقابلة الشخصية، والبصمة على النموذج رقم “6”، وإرفاق آخر مؤهل علمي للباحث لنتمكن من تحديد الدرجة الوظيفية بكل مكاتب العمل.

وأضاف أن مكاتب العمل بمدن “بئر لاشهب، امساعد، الجغبوب” بها أكثر من 10 آلاف باحث عن العمل، منوهاً أن عملية التسليم كانت بحضور عميد بلدية بئر لاشهب والوفد المرافق له، ومن خلالها تم تكريم مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة باسم بلدية بئر لاشهب.

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