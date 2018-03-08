طبرق: انطلاق امتحانات القبول للزمالة الليبية بتخصص طب النساء

قال منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، صلاح السنيني، إن المجلس شرع في انطلاق امتحانات القبول لسنة 2018 لشهر فبراير للبورد الليبي في تخصص النساء والتوليد بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن 14 طبيباً خضعوا لهذا الامتحان.

وأكد السنيني أن الأطباء تقدموا لإجراء الامتحانات في تخصص النساء والتوليد؛ وذلك بإشراف أطباء من المركز.

وأضاف منسق مجلس التخصصات الطبية بمدينة طبرق أن امتحانات الزمالة الليبية ” البورد الليبي” بمركز طبرق الطبي ستتواصل، لافتًا إلى أن المجلس مستمر في تكملة باقي الامتحانات إلى بداية مارس القادم.

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