المستشار عقيلة يدعو لوقف إطلاق النار في الجنوب

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كافة أطـراف النـزاع إلى وقف الفوري لإطلاق النار في الجنوب.

كما دعا عقيلة في بيان أصدره ليل الأربعاء جميع القبائل والتكوينات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية إلى دعم جهود المصالحة بين كافة الأطـراف والاستجابة لجهـود لجان المصالحة.

وطالب عقيلة كافة الأطراف بتوحيد كافة الجهود الوطنـية لمحاربـة «التدخـلات الأجنبـية المباشـرة أو عن طريـق التنظيمات الإرهابية المسانــدة لها المنتهكــة للسيـادة الوطنيـة».

وحث عقيلة «أبناءنا من المقاتلـين للوقــوف صفـاً واحــداً تجـــاه ما يُحــدق بالوطــن من تهديـــدات ونبـــذ الفـــتن والفُرقــة وتوحيــد الجهــود ضد العـدو الخارجي الذي يُريد تقسيمنا».

ودعا المستشار عقلية صالح «أبناءنا من المقاتلـين للالتحاق مع إخـوتهم وأبنائـهم من القــوات المسلحــة الليبـية للدفـاع عن تـراب الوطــن ووحــدته وعـدم السماح للأجنبــي بالمســاس بسيــادته وتدنيس ترابه».3ؤ

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