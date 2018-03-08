المبعوث الأممي يهنئ النساء الليبيات بيوم المرأة العالمي ويطلب مساعدتهن لإنهاء الأزمة والمعاناة بالبلاد

هنأ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامةجميع النساء في ليبيا بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الخميس.

وفي كلمة خلال فعاليات إطلاق ‘حملة ليبيا السلام’ في طرابلس قال سلامة جئت لأطلب مساعدتكن لأني مقتنع بأن للمرأة الليبية دورا لا يضاهى في عملية الخروج من الأزمات وإنهاء المعاناة.

وأضاف سلامة: أن هذا اليوم هو تذكير للمرأة والرجل بأن دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل في الشأن العام، لا بل فإن دورها مميز.

وشدد سلامة على ضرورة أن تكون كل امرأة ليبية حريصة على لحمة المجتمع لأن بناء الأوطان يتطلب العيش المشترك وليس فقط التعايش السلمي، حسب تعبيره.

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى إن يوم المرأة العالمي هو الرمز والعيد لكفاح المرأة الليبية في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدة أن نساء ليبيا هن مثال في الصبر والتحمل وهن السبيل لنهضة الأمة الليبية في جميع مقوماتها.

وفي السياق ذاته تحدث رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن ونيس مخاطباً احتفالية إطلاق ‘حملة ليبيا السلام’ وأكد أن المرأة الليبية هي اللبنة الأساسية في المجتمع ويجب أن تمنح كامل حقوقها، مشيرا إلى أن دور المرأة خلال الأزمة الليبية تطلب الكثير من القوة والجرأة لذلك يجب إعطاؤها الفرصة لإثبات مكانتها، حسب قوله.

من جانب آخر قالت كريمة رجب في كلمة منسقات حملة ليبيا السلام إن مطلب النساء واحد، وإن وقت السلام قد حان، مشيرة إلى أن النساء والرجال والأطفال والشيوخ يطالبون بالسلام في ليبيا ويجب أن يسمع نداؤهم، وأضافت : آن أوان إنهاء العنف ونبذ التفرقة وإعادة اللحمة بين الليبيين.

وأنطلقت بالعاصمة الليبية حملة ليبيا السلام التي تحمل شعار “حملة سلام من المرأة الليبية إلى كل الليبيين” بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

الجدير بالذكر أن اليوم الدولي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، وتكون الاحتفالات للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وهو فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وفي هذا العام، يأتي اليوم العالمي للمرأة في أعقاب حركة عالمية غير مسبوقة لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة حيث تصدر التحرش الجنسي والعنف والتمييز ضد النساء عناوين الصحف والنقاشات العامة المدفوعة بعزم متزايد نحو التغيير، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر