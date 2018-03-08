شيوخ وحكماء بنغازي: نرفض إغلاق الطرق بالمدينة

أعلن مجلس شيوخ وأعيان وحكماء مدينة بنغازي “رفضهم لإغلاق الطرق والشوارع الرئيسة داخل المدينة بحجة أمور لا تستدعي القيام بهذه الأعمال المرفوضة من سكان بنغازي” في إشارة لقيام أشخاص بإغلاق الطرق اعتراضا على احتجاز آمر المحاور بمدينة بنغازي محمود الورفلي.

وأكد مجلس الشيوخ والأعيان في بيان لهم على رفض استغلال التحقيق مع أي شخص لإحداث فتنة أو خرق للصف الاجتماعي بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح مجلس شيوخ وأعيان وحكماء مدينة بنغازي أن التحقيق مع الورفلي هو شأن عسكري تختص به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والادعاء العسكري المختص بمثل هذه القضايا.

وأفاد مجلس الشيوخ والأعيان أن بنغازي وحدة واحدة متجانسة اجتماعيا وترفض رفضا قاطعا زرع الفتن وإذكاء الحقد والكراهية بين مكوناتها ولن يسمح بأي عمل من شأنه أن ينال من بلدية بنغازي واستقرارها الإداري والأمني داعيا جهات الاختصاص الأمني والضبطي إلى الرد بكل حزم على من يحاول أن يعبث بهذا الاستقرار.

وشدد المجلس على ضرورة التصدي لأية محاولة للمساس بأمن بنغازي ومواطنيها بكل قوة، مطالبا بإحالة المتورطين إلى القضاء.

ودعا المجلس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة والأكاذيب التي تغذيها وتطلقها الجماعات الإرهابية عبر إعلامها الإرهابي، حاثا القبائل على ضرورة العمل على رفض خطاب الكراهية.

وحمل المجلس المخالفين والعابثين بأمن المدينة وسكانها المسؤولية الكاملة أمام القانون،معتبرا أي تصرف أو سلوك عملا فرديا يتحمل مسؤوليته فاعله دون أن ينسب إلى أي مكون اجتماعي أو جهة معينة.

وشدد المجلس على “وقوفه مع القوات المسلحة بقيادة المشير خليفه أبو القاسم حفتر” على حدّ قول البيان.

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