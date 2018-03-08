حكومة الثني الموازية تدعو أهالي جنوب ليبيا إلى جمع الصف والالتفاف حول “عملية الكرامة”

دعت الحكومة الموازية المنعقدة في منطقة قرنادة شرق ليبيا جميع مكونات الجنوب إلى جمع الصف وتوحيد الكلمة والالتفاف حول عملية الكرامة التي أطلقت عملية هدفها استتباب الأمن ومنع أية اعتداءات خارجية على المنظقة.

وقال بيان الحكومة الصادر الخميس إن الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تستحيِن الفرصة للانقضاض على مدن ومناطق الجنوب لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الثروات الليبية، وتعمل على خلق الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والمصير الواحد.

وأشار بيان حكومة عبدالله الثني إلى أن القبائل الليبية القاطنة على مختلف حدود البلاد لديها امتدادات عشائرية خارج نطاق الحدود، لكن الحكومة لن تسمح لأي كان بالاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد حتى وإن كانوا ذوي قربى، في الوقت الذي لن نسمح فيه كذلك باعتداء أي مكون ليبي على الآخر.

وأكدت الحكومة أنها افتتحت ديوانا لمجلس الوزراء في مناطق جنوب ليبيا منذ فترة، وعملت على تأمين احتياجات المواطنين من خلاله في تلك المناطق، ودعمت مختلف لجان المصالحة التي عملت على رأب الصدع ونزع فتيل الفتن، ولن تتوانى في تقديم أي دعم من شأنه إعمار وازدهار الجنوب، حسب تعبير البيان.

وجدد البيان دعم عمليات قيادة الكرامة في الجنوب لأجل استتباب الأمن واستقرار الدولة وتأمين مؤسساتها ومنشآتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم اللازم لأجل ذلك باستمرار.

واندلعت مواجهات قبلية في مدينة سبها منذ نحو أسبوعين بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، على خلفية خلافات قبلية، واتهام بعض المقاتلين في اللواء السادس الذي ينتمي معظم مقاتليه إلى قبيلة أولاد سليمان بالوقوف وراء جرائم قتل استهدفت بعض أبناء قبيلة التبو.

وأطلقت أطراف مختلفة، اتهامات بمشاركة بعض المقاتلين الأفارقة الأجانب الذين قدموا من خارج ليبيا خلال هذه المواجهات، وهو أمر لم يتسن التأكد منه بشكل دقيق.

ويشهد الجنوب الغرب من ليبيا توترات أمنية من فترة إلى أخرى وتنشط فيه مجموعات مسلحة مختلفة بعضها تابع لحكومة الوفاق والآخر يتبع لعملية الكرامة، كما تنشط مجموعات تعمل على تهريب الوقود والمهاجرين والسطو المسلح.

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