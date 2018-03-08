السراج: يجب أن تتوازى جهود حل مشكلة جنوب ليبيا مع توفير احتياجات السكان

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج علي ضرورة أن تتوازى الجهود المبذولة لحل المشكل الأمني في جنوب ليبيا مع مسار آخر لتزويد المنطقة الجنوبية باحتياجاتها خاصة الوقود والغاز والكهرباء، وأعلن أن الحكومة بدأت برنامجا لأرسال صهاريج الوقود إلى الجنوب بما يكفي احتياجات السكان.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج في العاصمة الليبية طرابلس الخميس مع عميد بلدية سبها وممثلين عن المكونات الاجتماعية والثقافية في الجنوب، بحضور كل من وزير الحكم المحلي بداد قنصو ووزير العمل والتأهيل المهدي لأمين، وتناول الاجتماع مستجدات الوضع في المنطقة الجنوبية وتحديد المعالجات اللازمة لحل الأزمة.

وعرض فايز السراج خلال الاجتماع ما تم إقراره واتخاذه من إجراءات لإعادة الأمن وحماية المنطقة الجنوبية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والدولة المنتمين للمنطقة الجنوبية لتشخيص الوضع على أرض الواقع بدقة وتحديد متطلبات الحل بالتنسيق مع الجهود المبذولة الأخرى.

وكان فايز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قد أصدر تعليماته منذ يومين باتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم اللواء السادس لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية من المخاطر، والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الثلاثاء مع آمر اللواء السادس حميد العطايبي ومعاونه، حيث بحثوا تطورات الوضع الأمني في الجنوب حيث يتمركز اللواء السادس.

وأسفرت المواجهات التي تجددت الثلاثاء عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من عشرين بجراح في تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في أحياء مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.بحسب ما قاله مسؤول مكتب الإعلام في مركز سبها الطبي أسامة الوافي لموقع ليبيا الخبر

وأوضح الوافي أن المركز الطبي يعاني من نقص الإمكانيات والأدوية والمعدات الطبية لاسيما مع تزايد أعداد المصابين الذين يصلون لتلقي العلاج في المستشفى.

وأكد شهود عيان من سكان مدينة سبها اندلاع مواجهات عنيفة في أكثر من منطقة في مدينة سبها، حيث تسمع أصداء المواجهات التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة في أرجاء المدينة.

وقال مصدر محلي مطلع لموقع ليبيا الخبر إن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بين مسلحي قبيلتي التبو وأولاد سليمان مطلع الأسبوع الماضي بسبب خلافات بين القبيلتين حول اللواء السادس مشاة، الذي يعتبره مسلحو أولاد سليمان أحد الأذرع العسكرية للدولة، بينما يقول مسلحو التبو إن اللواء السادس مجموعة مسلحة قبلية تأتمر بأمر قبيلة أولاد سليمان، وذلك عقب اتهام بعض الأفراد المنضمين للواء السادس بالمسؤولية عن مقتل عدد من أفراد قبيلة التبو خلال الشهرين الماضيين.

وانقسم اللواء السادس في الوقت الحالي، حيث تتبع كتيبة الدبابات وكتيبة مسعود جدي لعملية الكرامة، بينما يتبع حميد العطايبي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتأتي اشتباكات اليوم عقب يومين فقط من وصول آمر غرفة العمليات الجوية التابع لعملية الكرامة محمد المنفور إلى قاعدة براك الشاطئ برفقة تجهيزات عسكرية لمساندة القوات التابعة لعملية الكرامة، وذلك على خلفية المواجهات التي جرت منذ مطلع الأسبوع الماضي والتي خلفت ستة قتلى في صفوف المدنيين، وأعلنت قوات الكرامة توصلها إلى هدنة بعد اجتماع مع الأعيان والحكماء يوم الإثنين إلا أنها لم تطبق على الأرض.

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