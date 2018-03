الحكومة المؤقتة تعلن دعمها لعمليات «القوات المسلحة» في الجنوب

المتوسط:

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، جميع مكونات جنوب ليبيا من حكماء ونشطاء ومشايخ كافة القبائل الليبية لجمع الصف وتوحيد الكلمة والالتفاف حول القوات المسلحة العربية الليبية التي أطلقت عملية هدفها استتباب الأمن ومنع أية اعتداءات خارجية على هذه القطعة الحبيبة على قلوبنا جميعا.

وقالت الحكومة في بيان لها، صدر أمس الأربعاء، إن الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تستحيِن الفرصة للانقضاض على مدن ومناطق الجنوب الحبيب لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الثروات الليبية، وتعمل على خلق الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والمصير الواحد.

وأوضحت أن الجميع يعلم أنه لدى القبائل الليبية القاطنة على مختلف حدود البلاد، امتدادات عشائرية خارج نطاق الحدود، لكننا لن نسمح لأي كان بالاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد حتى وإن كانوا ذوي قربة، في الوقت الذي لن نسمح فيه كذلك باعتداء أي مكون ليبي على الآخر.

وبيّنت الحكومة أنها فتحت ديوانا لمجلس الوزراء في مناطق جنوب ليبيا منذ فترة، وعملت على تأمين احتياجات المواطنين من خلاله في تلك المناطق، ودعمت مختلف لجان المصالحة التي عملت على رأب الصدع ونزع فتيل الفتن، ولن تتوانى الحكومة في تقديم أي دعم من شأنه إعمار وازدهار جنوبنا الحبيب.

وأكدت الحكومة أنها تدعم وبقوة عمليات القوات المسلحة العربية الليبية في جنوبنا الحبيب ونتابع عملياته هذه لأجل استتباب الأمن واستقرار الدولة وتأمين مؤسساتها ومنشآتها، وسنعمل على تقديم الدعم اللازم لأجل ذلك في وقت وحين، منوهة إلى أنه ليس ثمة مستفيد من وراء هذه الأحداث المؤسفة إلا العدو المتربص بنا.

