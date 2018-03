عميد بلدية مصراتة يجتمع مع مدير المستشفي العسكري الإيطالي

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد عميد البلدية مع مدير المستشفى العسكري الإيطالي بحضور عضو المجلس البلدي علي أبو ستة، أمس الخميس.

وناقش الاجتماع مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى الإيطالي وبعض الخدمات الإضافية الأخرى على مستوى المستشفيات القروية، ومدى حاجتها لإمدادها بأطباء حسب حاجتها.

وتطرق الاجتماع لمناقشة سبل توفير أطقم طبية وأدوية سواء لمركز مصراتة الطبي أو المستشفيات القروية.

