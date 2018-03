مركز إيواء تاجوراء يحتفل باليوم العالمي للمرأة بحضور مندوبي السفارات الأفريقية

المتوسط:

احتفل مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية باليوم العالمي للمرأة بحضور عدد من مندوبي السفارات الأفريقية ، أمس الخميس.

وكرم الحضور نزيلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مركز الإيواء ، وشهد الحفل توزيع العاب للأطفال المهاجرين وهدايا تذكارية للمهاجرات.

وقدم مندوبو السفارات الأفريقية الشكر لعناصر مركز إيواء تاجوراء على هذه النشاطات التي تساعد على دعم نفسية النزلاء إلى حين انتهاء فترة بقاءهم داخل مركز الإيواء، مؤكدين إن هذه الاحتفالية تؤكد الصورة الحسنة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والتزامه بالقوانين.

