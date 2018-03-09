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"بلجيكا" تكشف حقيقة اختفاء أموال مجمدة من حسابات القذافي وعائلته

9 مارس، 2018
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الخارجية ديديي ريندرس، الأنباء حول اختفاء أموال من حسابات ليبية مجمدة في مصرف “Euroclear” البلجيكي بأنها معلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

وقال في حديثه لوكالة “بيلغا”، اليوم الجمعة: “طبعا توجد هناك حرية صحافة، لكن عندما تظهر أنباء كاذبة أنتظر تصحيحها.

وردا على ذلك نفت مجلة “Vif” البلجيكية التي نشرت هذه الأنباء، بشكل قاطع مصطلح “الأخبار الزائفة” التي استخدمها نائب رئيس وزراء البلاد، مشيرة إلى أن وزارة المالية حين سألتها المجلة عن “حادث اختفاء 10 مليارات يورو” لم تؤكد ولم تنف هذه المعلومات بل أعلنت أنها لم تسمح برفع التجميد عن الحسابات الليبية.

وكانت المجلة أعلنت سابقا عن فقدان 10 مليارات يورو من أصل 16.1 مليار يورو كانت موجودة في 4 حسابات مجمدة دوليا. وهي حسابات فتحتها شركة “Lybian Investment Autority” الاستثمارية.

وأضافت المجلة أن الأموال المجمدة في مارس عام 2011 في إطار العقوبات الدولية المفروضة على معمر القذافي وأسرته، اختفت من هذه الحسابات في الفترة ما بين 2013 و2017. كما أشارت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تتخذ أي قرار  بشأن رفع التجميد عن هذه الحسابات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كل دولة أستولت على أموال تخص الليبين ولو كان مبلغأ صغيرأ . ستكون مصالح هذه الدولة ومسئوليها وموطنيها هدفأ مشروعأ لنا فى جميع أنحاء دول العالم . العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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  • الأموال الموجوده في مصارف دول أجنبيه هي أموال كل الليبين و ليست أموال القذافي و عائلته مثلما تروجون في اخباركم , القذافي ليس له أموال و رصيده الفعلي هو المجد و الكرامه الفعليه التي حققها للبلاد.

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