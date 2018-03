الإعلام الحربي: كتيبة طارق بن زياد تستعد لتنفيذ أوامر الالتحاق بعمل فرض القانون في الجنوب

المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي إن كتيبة طارق بن زياد المقاتلة تستعد لتنفيذ أوامر الالتحاق بعملية فرض القانون في الجنوب الليبي والتي أعلن عنها القائد العام المشير خليفة حفتر.

وذكرت الشعبة، أن طائرات الاستطلاع التابعة للسلاح الجوي التابع للقوات المسلحة الليبية قامت بجولات استطلاعية ليلية في مدينة سبها.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، إن جولة الاستطلاع التي قامت بها الطائرات جاء تنفيذا لأوامر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأكدت الشعبة، إن القوات المسلحة تعتزم إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجنوب الليبي.

