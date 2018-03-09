إلزام أصحاب المنتجعات والاستراحات في شحات بتسجيل أسماء المستأجرين

أخبار ليبيا24

ألزمت الأجهزة الأمنية في مدينة شحات أصحاب المنتجعات والاستراحات بضرورة تسجيل أسماء المستأجرين في نماذج قانونية.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم إن الأجهزة الأمنية في المدينة قررت عقب اجتماعها أمس الخميس على تفعيل غرفة مشتركة أمنية

وأضاف بو أكريم أن من مهام هذه الغرفة اتخاذ إجراءات أمنية مع أصحاب المنتجعات والاستراحات بتسجيل المستأجرين في نماذج قانونية لمتعابتهم أسماء في الغرفة.

وأوضح الناطق باسم المديرية أن هذا الإجراء لمنع أي اختراق أمني وتحميل أصحاب الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة في حال مخالفة هذه القرار الصادر من الغرفة الأمنية المشتركة شحات.

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