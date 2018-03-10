تعرف على آخر التطورات بشأن نازحي قرارة القطف

أكد رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الدكتور خليفة الدغاري أن نازحي تاورغاء سيعودون إلى مدينتهم قريبا.

وبين الدغاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” انه قام بزيارة لنازحي تاورغاء في قرارة القطف (شرقي بني وليد) والتقى برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وحكماء واعيان المدينة، مؤكدا انه سيكون هناك حل قريب لأهالي المدينة النازحين إلا أن المشكلة تكمن في غياب الثقة بين الطرفين (تاورغاء ومصراتة).

وتحدث الدغاري عن الأوضاع الإنسانية في قرارة القطف قائلاً إنها سيئة حيث تتواجد عشرات العائلات في العراء.

وكان مسلحون تابعون للمجلس الرئاسي منعوا نازحي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم ما اضطرهم لإقامة مخيمات في قرارة القطف رغم أن رئيس المجلس فائز السراج كان حدد الأول من فبراير موعدا لعودتهم.

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