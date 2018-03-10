المحكمة الإسبانية العليا تقضي باستمرار احتجاز المرشح لرئاسة إقليم كتالونيا

قضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الجمعة، بضرورة استمرار احتجاز خوردي سانشيز، المرشح الانفصالي لرئاسة إقليم كتالونيا في إسبانيا، على ذمة محاكمته بسبب " الخطر من تكراره لأنشطته".

ومن المرجح أن يؤدي استمرار احتجاز سانشيز على الأقل إلى إبطاء عملية اختيار رئيس جديد للإقليم الذي شهد تردى سياساته المحلية إلى طريق مسدود بسبب حركة الاستقلال التي أدت إلى انقسام في الرأي العام.

ويأمل البرلمان الكتالوني ، الذي تسيطر عليه الأحزاب الانفصالية ، في أن يبدأ مناقشته بشأن ترشيح سانشيز وتشكيل حكومة في الأسبوع المقبل، بيد أن حضور المرشح بشخصه خلال المناقشة بات أمرا وجوبيا ، وفقا للتفسير القانوني الذي أصدرته المحكمة الدستورية في إسبانيا في يناير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا