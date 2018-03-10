الشرطة البريطانية: احتجاز 4 أشخاص اعتلوا شرفة السفارة الإيرانية في لندن للاحتجاج

أعلنت الشرطة البريطانية، احتجاز أربعة أشخاص قاموا باعتلاء شرفة الطابق الأول للسفارة الإيرانية في لندن أمس الجمعة، ولوحوا بأعلام للاحتجاج فيما يبدو على الحكومة في طهران.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن الأربعة احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أضرار جنائية ولوجودهم بصورة غير قانونية في مقر دبلوماسي.

ولم يصب أحد بأذى خلال الواقعة واحتجز الأربعة بعدما نزلوا طوعا بعد نحو ثلاث ساعات.

وقال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على تويتر إن المهاجمين من "أنصار الطائفة الشيرازية" وإنهم بدلوا العلم الإيراني بعلم طائفتهم. وأكد سلامة جميع العاملين بالسفارة.

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