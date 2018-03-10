مسلح يحتجز رهائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وصلت الشرطة إلى موقع دار لرعاية المسنين خاص بقدامى المحاربين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة بعدما وردت تقارير عن احتجاز مسلح عددا من الأشخاص كرهائن هناك.

وتم إغلاق دار المحاربين القدامى في يونتفيل بالولاية بعدما دخل رجل مسلح الدار وأخذ عددا من الأشخاص رهائن حسبما أفادت صحيفة نابا فالي ريجيستر المحلية.

وفي رسالة على حسابها على فيسبوك، قالت الدار إنها قامت بتنشيط بروتوكولها للاستجابة الطارئة بعدما وردت تقارير بإطلاق نار.

وأكدت إدارة عمدة مقاطعة نابا وجود الشرطة في الدار في يونتفيل ودعت المواطنين لتجنب المنطقة.

وكتبت وحدة حراسة الطرق السريعة بكاليفورنيا أن هناك تعزيزات جوية في مسرح الحادث وأن فريقا من القوات الخاصة "سوات" في طريقه للموقع.

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