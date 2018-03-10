 مقاتلات سلاح الجو الليبي تنفذ دوريات في سماء الجنوب

أعلنت شعبة الإعلام الحربي الليبية، اليوم السبت 10 مارس/آذار، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تقوم بطلعات استطلاعية في مختلف مناطق الجنوب ليلا ، مشيرةً إلى أن سلاح الجو يقوم بإطلاق قذائف تنويرية .

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن:

غرفة عمليات السلاح الجوي تجري طلعات استطلاع دورية في سماء مختلف مناطق الجنوب، وتقوم ليلا بإطلاق قذائف تنويرية تسهل عمليات الاستطلاع، وما شوهد في عدد من مناطق الجنوب هي قذائف تنويرية لتسهل عمليات الاستطلاع.

يشار أن مجلس النواب قد ناقش الأوضاع في المدينة حتى قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة، يحسب تصريح للناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله أبليحق لوكالة “سبوتنيك”.

وقال أبليحق أن “الأوضاع الآن تتجه نحو التهدئة وهنالك تجاوب من الأطراف المختلفة في هذا الاتجاه بالإضافة إلى بدء القوات المسلحة الليبية عمليات بسط الأمن في سبها خاصة والجنوب الليبي عامة”، مضيفا أن مجلس النواب سيتواصل مع هذه الجهود بخطوط متوازية اجتماعيا وسياسيا وأمنيا لإنهاء هذه الفتن وطرد أي أطراف أجنبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية