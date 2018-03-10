البحرية الليبية تنقذ أكثر من 237 مهاجرا في حوادث منفصلة غرب ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن حرس السواحل الليبي تمكن السبت من إنقاذ مائتين وسبعة وثلاثين مهاجرا غير شرعي في حادثتين منفصلتين قبالة سواحل مدينتي القربوللي والزاوية غرب ليبيا.

وبين قاسم أن دورية لحرس السواحل الليبي تمكنت السبت من إنقاذ مائة وخمسة وعشرين مهاجرا غير شرعي من بينهم 14 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه، شمال مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأضاف أن دورية أخرى للقارب صبراتة تمكنت من إنقاذ مائة واثني عشر مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب آخر يقل المهاجرين قبالة سواحل مدينة القربوللي شرق العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن من بين المهاجرين 30 امرأة وأربعة أطفال.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية إن الزورق راس اجدير تمكن أيضا من إنقاذ مجموعة أخرى من المهاجرين ولكنه سيصل بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية في وقت لاحق مساء السبت، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين في القارب الأخير غير مؤكد.

وأوضح قاسم لموقع ليبيا الخبر أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال مبينا أنهم نقلوا إلى مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة تاجوراء بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

وكانت مديرية أمن زوارة قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن فرقة تابعة لها أنقذت سبعة وتسعين مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متوقف عن العمل عثر عليه قبالة جزيرة فروة غرب ليبيا الأحد.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ألفين وثلاثمائة مهاجر غير قانوني في حوادث منفصلة.

وتعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

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