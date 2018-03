«من أجلك ليبيا» تنظم منتدى«المرأة والاقتصاد» تحت شعار«صانعات التنمية»

المتوسط:

دعت «مجموعة من أجلك ليبيا» المهتمات من الأكاديميات والمتخصصات في مجال الاقتصاد و دراسات المرأة في التنمية الاقتصادية، للتواصل مع المجموعة من أجل المشاركة في المنتدى الثاني الذى ستعقده باسم«المرأة والاقتصاد» تحت شعار «صانعات التنمية»، الأربعاء الموافق 28 مارس 2018.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم السبت، إن التصور المبدئى لمحاور المنتدى ستكون كالتالى، رؤية لتحديد واقع المرأة في التنمية الاقتصادية، و دور المرأة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الواقع و المعوقات، والمرأة في ليبيا و ثقافة التنمية بين الإنتاج و الاستهلاك، وسبل تطوير مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ودور المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل دور المرأة في التنمية و الاقتصاد، وتجارب و شهادات عملية لنجاحات المرأة الاقتصادية.

