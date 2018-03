بلدية طرابلس تنظم دورة تدريبية مجانية بعنوان«المذيع المحترف» تستهدف المرأة

المتوسط:

تنظم بلدية طرابلس المركز دورة تدريبية مجانية بعنوان «المذيع المحترف» تستهدف المرأة لدعمها وتمكينها في مجالات الإعلام.

وبحسب بيان للبلدية، فإن مدة الدورة 5 أيام، بدءا من الاثنين 19 مارس الجار، وستضم عدة محاور وهى، أساسيات العمل الإعلامي، كيف تقومين بإعداد برنامج ناجح، طرق وأساليب تقديم البرامج، إضافة ليوم عملي.

وتابعت البلدية، أن المستهدفين هم، المرأة العاملة بمجال الإعلام وطالبات كلية الإعلام والهواة والمهتمات بالمجال ، مشيرة إلى أن مقدم الدورة هو الأستاذ مالك المانع، معد ومقدم برامج بقناة الشروق ومحرر ومراسل متابع لمركز تطوير الإعلام الجديد ، ومدرب TOT معتمد من المعهد العربي الأوروبي

