المتوسط :

قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور “محمد التومي” إن قانون الاستفتاء هو استحقاق دستوري واجب، داعيا مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن.

وناشد “التومي”، عبر تدوينه له على صفحة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الليبيين كافة بقراءة مشروع الدستور وعدم الاستماع لما يروج من معلومات غير صحيحة حسب قوله.

The post التومي يطالب مجلس النواب التعجيل بإصدار قانون الاستفتاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية